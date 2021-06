속보[아시아경제 임주형 기자] 지난 4일 부산에서 아스트라제네카 잔여 백신 접종을 받은 50대 남성이 숨졌다.

유가족은 고인이 기저질환이 전혀 없었고 백신 접종을 받고 나서 며칠 후 갑자기 호흡곤란과 심정지 증세가 나타났다며 백신 접종과 연관이 깊다고 주장하고 있다.

