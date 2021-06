성남복정1 공공지원 민간임대주택 우선협상자에 대우건설 컨소시엄

LH, 올해 1차 공공지원 민간임대주택 우선협상대상자 선정

성남복정1 대우건설 컨소시엄, 이천중리 계룡건설산업 컨소시엄

이번 사업으로 총 1101가구 공공지원 민간임대주택 공급 예정



[아시아경제 조강욱 기자] 성남복정1지구 B2블록 공공지원 민간임대주택 사업 우선협상대상자에 대우건설 컨소시엄이 선정됐다. 이천중리 B4블록 우선협상자로는 계룡건설 컨소시엄이 뽑혔다.

5일 한국토지주택공사(LH)에 따르면 올해 1차 공공지원 민간임대주택 민간사업자 공모 심사 결과, 각각 이 같이 선정된 것으로 나타났다. 양주회천 A23블록은 사업신청자 자격 미달로 유찰됐다.

성남복정1의 대우건설 컨소시엄은 삶과 문화가 단지를 통해 공유될 수 있는 스트리밍 애비뉴를 통해 기존 도심과 자연이 어우러진 단지 계획을 제시했다.

특히 ‘푸르지오 챗봇’ 등 다양한 소통채널을 바탕으로 주민 종합서비스를 제공하는 것이 특징이며, △12년 임대운영을 통한 주거 안정성 강화 △세대분리 복층 하우스, 내 집 앞마당 하우스, 포켓정원 하우스 등 8가지 맞춤형 주택 평면계획 △공유오피스·콘텐츠제작 스튜디오 등 청년 네트워크가 가능한 공간 제공 등으로 대우건설만의 차별화된 서비스를 제시했다.

이천중리 우선협상대상자로 선정된 계룡건설산업 컨소시엄은 공공보행통로와 연계되는 단지 내 중앙광장을 활용한 다양한 공유 공간 계획을 제시했다.

또 △입주예정자 소통 프로그램, △청년을 위한 창업지원 공간 설계, △실내 취미활동 지원시설, 언택트 입출입 등 포스트코로나 시대 트렌드에 맞는 서비스를 제안했다.

앞서 LH는 지난 3월 24일 성남복정1 B2블록, 이천중리 B4블록, 양주회천 A23블록을 대상으로 ‘공공지원 민간임대주택사업’을 시행할 민간사업자를 공모했다.

‘공공지원 민간임대주택사업’은 민간 임대사업자가 주택도시기금의 출자·융자, LH의 택지 공급 등 공공의 지원을 받아 주택을 취득(건설 또는 매입)해 10년 이상 임대하는 사업이다.

이 주택은 주변 시세 대비 85~95% 이하의 낮은 임대료로 공급되며, 무주택자 우선공급 및 일정비율(20%) 이상을 청년·신혼부부·고령자에게 특별공급 하는 등 공공성이 강화된 민간임대주택이다.

LH는 정부의 ‘주거복지로드맵’에 따라 2018년부터 매년 약 6000가구의 공공지원 민간임대주택을 ’택지공모 방식‘으로 공급하고 있으며, 2025년까지 총 4만4000가구를 공급할 계획이다.

선정된 우선협상대상자는 주택도시보증공사와 사업계획 협의를 거쳐 임대리츠를 설립하고, 기금출자 심의 후 주택건설 착공, 입주자 모집 등 사업을 진행한다.

LH는 이번에 유찰된 양주회천 A23블록은 6월 중 재공모할 계획이라고 밝혔다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr