김오수 "장관께 개진한 의견 상당부분 반영돼 다행"… '패싱' 논란 진화 나서

[아시아경제 최석진 기자] 김오수 검찰총장이 4일 단행된 검찰 고위 간부 인사에 자신의 의견이 반영되지 않았다는 '총장 패싱' 논란이 불거지자 진화에 나섰다.

김 총장은 이날 오후 대검 대변인실을 통해 "이번 인사 과정에서 검찰의 안정과 화합을 위하여 법무부장관께 적극적으로 의견을 개진하였고 그 의견이 상당 부분 반영되어 다행이라고 생각한다"는 입장을 전했다.

이어 "이번 인사를 기초로 향후 '국민중심검찰'로 나아가기 위해 적극적으로 노력할 예정"이라고 덧붙였다.

이날 법무부는 고검장 6명과 검사장 10명을 신규 보임하는 등 대검검사급 검사 41명을 승진·전보시키는 대규모 인사를 단행했다.

이번 인사에서도 역시 친정부 성향으로 분류되는 검사들이 요직에 중용되고, 정권 관련 수사를 한 검찰청 지휘부가 한직으로 밀려나는 인사 기조가 되풀이됐다.

'김학의 불법출금' 수사에 외압을 행사한 혐의로 피고인 신분이 된 이성윤 서울중앙지검장은 본인의 희망대로 서울고검장으로 영전했고, '월성 원전 경제성 평가 조작' 사건 수사를 지휘한 강남일 대전고검장은 법무연수원 연구위원으로 좌천됐다.

특히 김 총장은 전날 박범계 장관을 만나 인사안을 논의하는 과정에서 윤석열 전 총장의 측근으로 분류되는 검사들에 대한 좌천성 인사에 반대 입장을 표명하고 법무연수원에 좌천돼 있는 한동훈 검사장의 복귀를 건의한 것으로 알려졌지만 실제 인사에는 전혀 반영되지 않아 '총장 패싱' 논란이 일었다.

