자이에스앤디는 최대주주인 GS건설과 369억원 규모의 시설물 유지관리 용역 계약을 체결했다고 4일 공시했다. 이는 지난해 개별 매출액의 10.36%에 해당하는 규모다.

