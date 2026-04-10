부동산 종합서비스 기업 자이에스앤디 자이에스앤디 close 증권정보 317400 KOSPI 현재가 4,435 전일대비 210 등락률 +4.97% 거래량 122,294 전일가 4,225 2026.04.10 12:16 기준 관련기사 자이에스앤디, 망원동 일대 가로주택정비사업 수주 자이에스앤디, 2080억 규모 대구 감삼동 공사수주 자이에스앤디, 을지로 오피스빌딩 공사 수주…1844억원 규모 전 종목 시세 보기 는 1574억원 규모 공동주택 신축공사를 수주했다.

10일 자이에스앤디는 창해건설로부터 1574억6400만원 규모 검암역세권지구 B2블록 공동주택 신축공사를 수주했다고 공시했다. 이는 매출액 대비 11.35% 수준이다.

AD

계약기간은 공사 실착공일로부터 31개월이며, 자이에스앤디는 인천 서구 검암동 검암역세권지구 B2블록에 지하 3층~지상 25층 규모의 공동주택 및 근린생활시설을 조성한다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>