자이에스앤디 는 한국리얼감삼동공동주택PFV와 2080억원 규모 대구 감삼동 공동주택 개발사업 공사 계약을 체결했다고 19일 공시했다. 계약 기간은 실착공일로부터 39개월이다.
이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
자이에스앤디, 2080억 규모 대구 감삼동 공사수주
2025년 12월 19일(금)
