러, 美와 정상회담 앞두고 "국부펀드서 달러자산 '0%'될 것"(종합)

"달러결제 석유수출 계약 비중도 줄일 것"

美 채권 보유 세계 2위 中도 '탈달러화' 예상

[아시아경제 이현우 기자] 러시아 정부가 자국 국부펀드(NWF) 내 달러 자산을 모두 위안화나 유로화 등 다른 화폐로 바꾸고, 석유수출 계약에서도 달러 결제 비중을 줄이겠다고 밝혔다. 표면적으로는 미국과의 정상회담을 앞둔 신경전으로 풀이되지만, 중국의 디지털 위안화 출시를 앞두고 중·러 양국의 본격적인 ‘탈달러화(de-dollarization)’ 신호탄이란 전망도 나온다. 1조달러(약 1120조원) 이상 막대한 규모의 미 국채를 보유한 중국이 공격적인 달러 자산 축소에 나설 경우, 미 정부의 대규모 부양책과 맞물려 달러 가치의 급변동이 우려되고 있다.

3일(현지시간) 안톤 실루아노프 러시아 재무장관은 이날 러시아에서 열린 국제경제포럼(IEF) 세션의 연사로 참석해 "러시아 국부펀드(NWF)에서 달러 자산을 위안화나 유로화, 금 등 다른 자산으로 전환하는 작업이 진행 중"이라며 "앞으로 한 달 내에 NWF에서 달러 자산은 0%로 바뀔 것"이라고 밝혔다. 러시아 NWF 전체 자산 중 달러 자산은 35% 정도로 약 415억달러 규모로 추산된다.

IEF에 함께 참석한 알렉산더 노박 러시아 부총리 겸 에너지장관도 "러시아는 앞으로 석유수출 계약시 달러표시 계약을 줄여나갈 것"이라며 "국제통화인 달러에서 멀어질 마음은 없지만, 미국의 압박이 지속되면 점차적으로 그럴 수밖에 없다"고 발언했다.

러시아 정부 고위인사들이 잇따라 달러 비중을 줄이겠다고 한 것은 표면적으로는 오는 16일 조 바이든 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간 정상회담을 앞둔 신경전으로 풀이된다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 블루베이에셋매니지먼트의 팀 애쉬 수석 전략가는 "달러 자산 축소 시사는 미국의 경제제재에도 러시아가 충분히 견딜 수 있다는 과시성 메시지"라고 분석했다.

러시아의 달러 자산 규모 자체는 400억달러 내외로 당장 시장에 끼칠 영향은 제한적일 것으로 예상되지만 디지털 위안화 출시를 앞둔 중국의 탈달러화가 함께 시작될 경우, 달러 가치가 크게 흔들릴 수 있다는 우려도 나온다. 이날 미 재무부가 발표한 세계 중앙은행들의 미 채권 보유액 규모 집계에서 올해 1분기 말 현재 중국 중앙은행의 미 국채 보유액은 1조1004억달러로 일본(1조2403억달러)에 이어 전 세계 2위를 기록했다.

마이클 그린월드 전 미 재무부 외교담당관은 이날 CNBC와의 인터뷰에서 "중국의 디지털 화폐가 내년부터 본격 시행되고 러시아, 이란 등 미국의 제재를 받고 있는 국가들에서 이를 따라 쓰기 시작한다면 달러 가치에 큰 영향을 끼칠 것이고 미국의 큰 걱정거리가 될 것"이라고 설명했다.

