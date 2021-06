BMW코리아, 부산서 'BMW 엑설런스 라운지' 운영

[아시아경제 이창환 기자] BMW코리아가 오는 9일부터 15일까지 부산 해운대구에 위치한 시그니엘 부산에서 BMW 럭셔리 클래스 고객을 위한 ‘BMW 엑설런스 라운지(BMW Excellence Lounge)’를 운영한다고 4일 밝혔다.

지난 5월 서울 성수동 디뮤지엄에서 처음 문을 연 BMW 엑설런스 라운지는 일상적 라이프스타일이 녹아든 프리미엄 경험을 선사하기 위해 BMW 엑설런스 클럽 멤버와 BMW 럭셔리 클래스 모델 고객 및 잠재 고객 등을 대상으로 운영되는 프라이빗 행사다.

참가 고객들은 국내 13대 한정 모델이자 초청 고객에 한해 사전 계약이 가능한 BMW의 플래그십 쿠페 뉴 8시리즈의 골든 선더 에디션(Golden Thunder Edition)을 BMW 엑설런스 라운지 현장에서 만나볼 수 있다.

스페셜 컬러가 적용된 럭셔리 플래그십 세단 뉴 7시리즈와 플래그십 SAV 뉴 X7, 그리고 고성능 럭셔리 쿠페 뉴 M8도 함께 전시될 예정이다. 참가 고객들은 별도로 마련된 차량을 통해 관심 모델을 시승할 수 있다.

다채로운 문화예술 프로그램도 함께 진행된다. 9일과 12일 저녁에는 ‘문화와 음악(Culture & Music)’을 주제로 한 공연 및 토크콘서트가 열린다.

9일에는 팬텀싱어2 우승팀 포레스텔라로 활동하는 가수 강형호와 뮤지컬 배우 배두훈이, 12일에는 뮤지컬 배우 김소현 및 손준호가 환상적인 하모니와 함께 대화의 시간을 선사한다.

각 분야 전문가 초빙 강좌인 ‘시그니처 클래스’에서는 ▲뮤지컬 음악감독 김문정의 ‘음악 클래스’ ▲LPGA 명예의 전당에 입성한 국민 영웅 박세리 및 USLPGA 1세대 박지은의 ‘골프 클래스’ ▲소믈리에 정하봉의 ‘와인 클래스’ ▲경매사 손이천의 ‘경매 클래스’ ▲쥬얼리스트 박다희의 ‘스와로브스키 쥬얼리 클래스’ 등 예술부터 스포츠를 아우르는 다양한 주제가 다뤄진다.

여기에 김문정 음악 감독이 BMW 엑설런스 라운지에서 만나볼 수 있는 각 모델의 느낌과 차별점을 고민하여 작곡한 곡을 현장에서 선보이며 현장을 한층 유려하게 장식할 예정이다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr