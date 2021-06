정세균, 尹 '10원 한 장' 발언에 "정치 시작 첫 발언이 檢수사 부정"

"尹 장모 최 씨, 피의자 신분…10원 한 장 피해 줬는지는 재판서 가려질 일"

[아시아경제 허미담 기자] 정세균 전 국무총리가 야권 유력 대권주자인 윤석열 전 검찰총장을 향해 3일 "정치 시작하고 첫 발언이 검찰수사 부정이냐"고 일갈했다. 앞서 윤 전 총장이 장모의 요양병원 급여 부정수급 의혹을 부인하며 "누구한테 10원 한 장 피해준 적 없다"고 말한 데 대한 비판이다.

정 전 총리는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 윤 전 총장의 '10원 한 장' 발언을 언급하며 "얼마나 자의적 편견과 예단으로 무소불위의 검찰권을 행사해 왔는지 알 수 있는 대목"이라며 이같이 말했다.

그는 "법 앞에는 누구도 예외일 수 없다. 수사 중인 사건에 말을 삼가는 것은 정치인의 불문율"이라며 "수사와 재판에 영향을 줘서는 안 되기 때문이다. 검찰에서 수사 중인 사건에 무죄를 단정하는 것이 법을 아는 전직 검찰총장의 태도인가"라고 했다.

이어 "윤 전 총장 장모의 동업자 관계로 보이는 3명은 이미 2015년 최고 징역 4년을 받는 엄벌에 처해졌다"라며 "6년이 지나 뒤늦게 수사하고 기소한 검찰의 행태를 지적하는 국민의 시각이 틀린 것이란 말인가"라고 반문했다.

또 정 전 총리는 "현재 윤 전 총장 장모 최 씨는 납골당 사업을 편취하고 350억원대 통장 잔고 증명 위조와 관련해 5억원 채무가 있는 법인을 양도했다는 의혹으로 수사를 받고 있는 피의자 신분"이라며 "윤 전 총장의 장모가 10원 한 장 피해 줬는지 안 줬는지는 재판과 수사에서 가려질 일이지, 윤 전 총장의 자의적 판단으로 결정될 일이 아니다"고 강조했다.

아울러 그는 윤 전 총장을 겨냥해 "오늘은 변호사의 입을 빌려, 마치 중앙지검에서 수사를 붙들고 있다는 식의 언론플레이를 하고 있다"라며 "전직 검찰총장이 현직 검찰을 비난하는 태도를 보면서 윤 전 총장이 말하는 공정의 의미가 무엇인지 의문"이라고 말했다.

끝으로 정 전 총리는 검찰을 향해 "윤 전 총장 측이 스스로 신속한 수사를 원했으니, 이제 검찰이 신속하고 공정한 수사에 즉각 나서달라"고 당부했다.

한편 윤 전 총장의 장모 최모(74)씨는 지난달 31일 요양병원을 운영하면서 요양급여 22억여원을 부정 수급한 혐의로, 검찰로부터 징역 3년을 구형받았다.

이와 관련해 윤 전 총장은 최근 국민의힘 의원들을 만나 처가 관련 의혹을 적극 해명한 것으로 전해졌다. 정진석 국민의힘 의원에 따르면 윤 전 총장은 "내 장모는 비즈니스를 하던 사람일 뿐"이라며 "내가 약점 잡힐 게 있었다면 아예 정치를 시작도 하지 않았을 것"이라고 밝혔다.

