[아시아경제 공병선 기자] 한미글로벌 한미글로벌 053690 | 코스피 증권정보 현재가 12,650 전일대비 150 등락률 -1.17% 거래량 215,367 전일가 12,800 2021.06.03 15:30 장마감 관련기사 "어서 빨리 확인하세요" 당신의 수익이 사라집니다"빠르게 대응할 수 있는 투자전략" 빨리 확인하세요속! 시원하게 말씀드렸습니다! 현대-기아 공급사 선정! 최대 수혜 株!! close 은 계열사인 ‘문정역마에스트로프로젝트금융투자 주식회사’에 대해 1085억원 규모의 채무보증을 결정했다고 3일 공시했다.

이는 자기자본 대비 84.2%에 해당하는 수치로 채무보증기간은 오는 2033년 11월30일까지다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr