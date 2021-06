황진구 롯데케미칼 대표, 어린이 교통안전 릴레이 챌린지 '동참'

[아시아경제 김혜원 기자] 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 282,000 전일대비 3,000 등락률 +1.08% 거래량 181,821 전일가 279,000 2021.06.03 15:30 장마감 관련기사 롯데케미칼·SK, 수소사업 손잡았다SK가스-롯데케미칼, 수소 충전소 사업 위해 합작사 설립신동빈 롯데그룹 회장, 상속세 재원 마련 속도 close 은 기초소재사업 황진구 대표가 지난 1일 롯데월드타워에서 임직원과 함께 '어린이 교통안전 릴레이 챌린지'에 동참했다고 3일 밝혔다.

어린이 교통안전 릴레이 챌린지는 지난해 12월 행정안전부 주관으로 시작된 캠페인이다. 참여자가 '1단 멈춤, 2단 저쪽, 3초 동안, 4고 예방'이라고 적힌 교통안전 팻말을 들고 있는 모습을 공유하고 다음 참여자를 지목하는 릴레이 방식이다.

장희구 코오롱인더스트리 대표의 지명으로 이번 캠페인에 참여한 황 대표는 다음 참여자로 윤병석 SK가스 대표와 박승덕 한화종합화학 대표를 지목했다.

황 대표는 "이번 챌린지가 우리 미래인 어린이들의 교통안전에 관심을 가질 수 있는 계기가 되길 바라며, 롯데케미칼 임직원들 역시 적극적으로 실천해 나갈 것"이라고 말했다.

