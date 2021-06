[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데마트가 3일부터 복숭아 산지인 경북 지역에서 수확된 ‘하우스 복숭아’ 10t을 전국 전 점포에서 판매한다. 하우스 복숭아는 하우스 시설에서 난방기를 돌려 수확을 앞당긴 복숭아로 외관이 깨끗하고 과육이 부드러우며 병해충에 강해 당도가 높다. 1팩 9980원(4입)에 판매한다

