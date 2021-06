오리온, 여름 한정판 초코파이하우스 ‘민트초코파이’ 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 오리온은 냉장 디저트 브랜드 ‘초코파이하우스’의 여름 한정판 '민트초코파이'를 출시했다고 3일 밝혔다. 홈디저트족 증가 트렌드 속 최근 민트초코 맛에 대한 소비자들이 관심이 높다는 것에 착안해 제품을 선보이는 것이다.

민트초코파이는 올 여름에만 맛볼 수 있는 한정판 제품이다. 카카오 비스킷에 민트 시럽과 민트 추콜릿을 넣었다. 마시멜로 속에도 바닐라 민트 크림이 들어있다. 패키지에는 민트초코파이 캐릭터가 바캉스를 떠나는 모습을 담았다.

초코파이하우스 디저트 초코파이는 초코파이를 재해석해 프리미엄 냉장 디저트로 탄생시킨 제품이다. 당근케이크, 티라미수 등 차별화된 맛과 고급스러운 패키지로 가족, 연인 간 특별한 선물로 주목받고 있다. 현재 전국의 편의점 냉장 코너를 비롯해 도곡본점, 압구정점 등 초코파이하우스 매장과 이커머스 채널 ‘네이버 스마트스토어 오리온 직영몰’, ‘쿠팡’, ‘마켓컬리’, ‘헬로네이처’ 등에서 판매 중이다.

