[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 2일 오후 송영길 더불어민주당 대표, 김민석 국회의원와 함께 영등포구 제1스포츠센터에 마련된 코로나19 제2예방접종센터를 찾았다.

채 구청장은 시설 운영현황을 둘러보고 예방접종 후 유의해야 할 사항에 대해 어르신들께 자세히 설명드렸다.

아울러, 접종센터 운영에 힘쓰고 있는 의료진들과 군·경·소방 지원인력, 자원봉사자의 노고를 격려했다.

채현일 구청장은 "안전한 백신 접종으로 구민 생명과 건강 빈틈없이 지켜내겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr