최태원 회장, 안경덕 노동부 장관과 일자리·노동 현안 논의

[아시아경제 황윤주 기자] 대한상공회의소는 최태원 회장이 안경덕 고용노동부 장관을 만나 최근 고용 노동 현안에 대해 논의했다고 2일 밝혔다.

최태원 회장은 이날 서울 중구 상의회관을 찾은 안경덕 장관과 접견 자리에서 "코로나19 위협이 여전하지만 다행히 최근 경제 지표들이 대유행(팬데믹) 충격에서 벗어나는 모습"이라며 "그러나 양질의 일자리가 늘지 않으면 아무리 지표가 좋아도 체감하기 어렵다"고 밝혔다.

최 회장은 또한 대통령 소속 경제사회노동위원회(경사노위) 출신인 안 장관에게 "다음주에 예정된 경사노위에서 사회적 대타협이 잘 일어나서 노동계와 경제계, 사회 모두에 좋은 대화가 이뤄지면 좋겠다"고 말했다.

안 장관은 청년 일자리 회복을 위해 재계가 신규 채용 확대 등 노력을 해달라고 당부하면서, 정부도 어려운 상황 속에서 일자리를 늘리려는 기업들에 대한 지원 방안을 모색하겠다고 밝혔다.

안 장관은 최근 개정된 노동법 시행 과정에서 노사 의견을 충분히 수렴해 현장에 안착하도록 최선을 다하겠다고 강조했다.

안 장관은 또한 노동자 안전 등과 관련해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 촉진하기 위해 기업의 자발적이고 근본적인 변화를 함께 고민하자고 대한상의에 제안했다.

