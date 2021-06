캠코, 국토안전관리원과 업무협약…"감사 역량 높인다"

[아시아경제 송승섭 기자]한국자산관리공사(캠코)가 국토안전관리원과 감사 업무에서 협력하기로 했다.

양 기관은 2일 부산시 부산국제금융센터(BIFC) 본사 47층 대회의실에서 ‘감사업무 전문성 강화를 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 캠코와 국토안전관리원이 청렴·반부패 활동과 감사 시스템, 건설공사·시설물에 대한 노하우를 공유하기 위해 마련됐다.

두 기관은 협약에 따라 ▲협력·교차 감사를 위한 상호 인력지원 ▲청렴·반부패 활동 관련 정보 공유 ▲감사정보·사례·기법·감찰기법 등 자료 제공 ▲공동 워크샵·공동 교육 등에서 긴밀히 협력한다.

특히 캠코는 오는 7월에 예정된 ‘공공개발 건설?계약 수행 실태 특정 감사’에서 국토안전관리원의 전문성을 활용할 예정이다. 합동점검반을 구성해 공공개발 사업장의 시설물 안전과 품질 관리 부문을 점검한다.

이인수 캠코 상임감사는 “건설안전 분야에 높은 전문성을 갖춘 국토안전관리원과 협력할 수 있게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “협약을 계기로 투명하고 지속 가능한 사업 환경에서 캠코 공공개발 사업이 추진되도록 감사 노하우를 공유하고 협력하겠다”고 강조했다.

