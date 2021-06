동원F&B, 고단백 스낵바 ‘동원참치 단백질바’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 동원F&B가 간편하게 단백질을 섭취할 수 있는 ‘동원참치 단백질바’ 2종(오리지널, 초코로핀)을 출시했다고 2일 밝혔다.

‘동원참치 단백질바’는 단백질 함량이 6g으로 전체 중량 30g 대비 20%에 달한다. 이는 삶은 달걀 1개를 통해 섭취할 수 있는 단백질 분량이며, 제품의 열량은 약 140㎉에 불과해 영양간식은 물론 운동 전후 에너지 보충으로 부담없이 먹을 수 있다. 가격은 1800원이다.

‘동원참치 단백질바’는 아몬드와 땅콩, 국내산 현미로 고소한 맛을 살린 오리지널 제품과 쌀가루, 밀, 옥수수, 귀리, 보리 등 다섯가지 곡물에 초콜릿으로 달콤함을 더한 초코로핀 제품 2종으로 출시됐다. 또한 각각의 제품에 가다랑어 분말을 사용해 은은한 감칠맛을 더했다.

동원F&B는 ‘동원참치 단백질바’ 출시와 함께 오는 10일 선보일 예정인 넷마블의 감성 모험 RPG ‘제2의 나라: Cross Worlds’와 협업 마케팅을 진행한다. 동원F&B는 ‘제2의 나라’에서 육체미를 담당하고 있는 캐릭터 ‘디스트로이어’를 제품 패키지에 그려 넣어 재미를 더했다. 넷마블은 ‘동원참치 단백질바’와 함께 다양한 이벤트를 선보일 예정이다.

동원F&B는 ‘단백질 식품’에 대한 노하우를 바탕으로 지난달 100% 닭고기햄 ‘리챔 프로틴’을 출시한데 이어 ‘동원참치 단백질바’를 출시했다. 동원F&B는 단백질 함량뿐만 아니라 음식의 본질인 맛에 집중한 제품들을 지속적으로 선보이며 최근 급격히 성장하고 있는 단백질 식품 시장을 공략해 나간다는 계획이다.

동원F&B 관계자는 “건강에 대한 관심이 늘어나면서 간편하면서도 맛있게 영양을 섭취하고자 하는 고객이 지속적으로 증가할 것"이라며 "앞으로도 다양한 프로틴 푸드를 선보이며 소비자들의 건강과 입맛 모두 충족시켜 나갈 것”이라고 말했다.

