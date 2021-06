나경원 "日 독도 도발 단호히 대응해야…올림픽 보이콧 검토해야"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 당대표 경선에 도전한 나경원 전 의원은 일본이 도쿄올림픽 홈페이지 지도 등에 독도를 일본 영토로 표기한 것과 관련해 ‘올림픽 보이콧’ 등을 검토해야 한다고 밝혔다.

1일 국민의힘 당 대표 MBN TV 토론에서 조경태 의원은 일본 정부가 도쿄올림픽을 준비하면서 독도를 자기들의 영토라고 표시하는 것에 대한 생각을 묻자 나 전 의원은 "단호한 조치가 필요하다"고 말했다.

나 전 의원은 "예전에 한번 독도에 가서 독도 수호의 날 기념행사를 하면서 독도가 대한민국 영토임을 밝히기도 했었다"고 소개했다. 이어 "실질적으로 일본의 독도 영유건 주장 도발은 지속적으로 이뤄지고 있다"면서 "이 문제에 단호하게 대응하지 않는다면 어느 순간 국제 사회에서 일본의 주장이 상당히 사실로 잘못 오인될 수 있다"고 말했다.

보이콧 등 조치에도 생각해야 한다는 조 의원의 언급에 나 전 의원도 찬동하고 나섰다. 나 전 의원은 "지난번에 이미 일본이 도쿄 올림픽, 패럴림픽을 유치하면서 지도 표시와 관련해 저희가 항의한 적이 있었는데도 계속해서 이런 행위를 멈추지 않고 있다"며 "보이콧 검토에 동의한다"고 말했다.

조 의원은 "이번 사안은 문재인 정부 외교의 무능함을 보여준다고 생각한다"며 "친중국 친화적인 정책을 펴다가 일본에 된통 당하는 이런 무능한 외교 정책을 통탄한다"고 말했다.

