'계파논쟁' 반복하는 나경원…지지율로 반박하는 이준석

나경원, 라디오 인터뷰서 "공정한 경선 못해"…동일한 주장 며칠째 반복

이준석도 반격 "계파논쟁 최대 피해자는 유승민 전 의원"

[아시아경제 금보령 기자] 오는 11일 국민의힘 전당대회를 앞두고 지지율 1~2위를 달리는 이준석 전 최고위원과 나경원 전 의원 사이 '계파 논쟁'이 치열해지고 있다.

1일 나 전 의원은 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "본인(이 전 최고위원) 스스로 유승민 대통령을 만들겠다고 한 분이 당대표가 되면 결국 공정한 경선을 할 수 있겠나"라고 지적했다. 나 전 의원은 동일한 주장을 며칠째 반복하고 있다. 유승민 전 의원과 이 전 최고위원은 과거 바른정당에서 한솥밥을 먹던 사이였고, 이 전 최고위원의 아버지가 유 전 의원과 친구 사이로 알려져 있다.

나 전 의원은 이 전 최고위원의 '버스론'을 놓고도 "공정 경선 관리에 신뢰를 줘야 하는데 우리 당만 개문발차하겠다는 것은 유 전 의원한테 유리하게 하려는 것 아닌가 한다"고 꼬집었다. 이 전 최고위원은 대선 경선 관리 방안을 놓고 버스의 ‘정시 출발 필요성’을 거론하며 외부인을 기다릴 순 없다고 주장한 바 있다. 윤석열 전 검찰총장이나 안철수 국민의당 대표, 홍준표 무소속 의원 등 당 외부 주자들의 이해관계나 일정과 상관없이 당에선 경선을 시작해야 한다는 의미다.

이 전 최고위원도 반격의 고삐를 늦추지 않고 있다. 인정할 부분은 인정하고 넘어가지만 아니라고 생각하는 부분은 다시 한번 팩트를 짚고 넘어가겠다는 식이다. 이 전 최고위원은 전날 열린 TV 토론에서 "(유 전 의원과) 아버지가 특수 관계가 있고, 바른정당계로 불리는 계파는 있을 수 있지만 정기적 모임이 있는 것도 아니고 구체화된 행동을 하는 모임도 아니다"며 "인터뷰할 때 유 전 의원 사무실을 몇 번 썼다는 이유로 거기에 사무실을 뒀다고 하는데 노원구 상계동에 제 사무실이 있다"고 구체적으로 반박했다.

이 전 최고위원은 이날 라디오 인터뷰에서도 "(계파 논쟁의) 최대 피해자는 유 전 의원"이라며 "룰에 있어서 조금만 유 전 의원이 유리하다고 생각하면 다 '그것(계파) 때문에 그랬다' 할 테니 오히려 제가 방어적으로 나갈 수밖에 없다"고 했다. 반대로 안 대표에게 비호감을 갖고 있는 사실이 널리 퍼져 있어 그를 최대 수혜자로 꼽기도 했다. 그는 "제가 공사 구별 못해 일을 그르칠 것이라는 대중적 인식이 있었으면 지금 이렇게 지지 받기는 어려울 것"이라고 말했다.

