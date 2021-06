생산성본부-가평군, 소상공인 경영환경개선 지원 '맞손'

컨설팅·사업비 지원 등 통해 군내 소상공인 경쟁력 강화

[아시아경제 김철현 기자] 한국생산성본부(회장 안완기, 이하 KPC)는 가평군(군수 김성호)과 소상공인 경영환경 개선을 추진하기 위한 업무협약을 체결하고 올해 100여 개 이상의 소상공인 경쟁력 강화를 지원하기로 했다고 1일 밝혔다.

양 기관은 소상공인의 지속경영 및 사업경쟁력 강화를 위해 올해 100여 개 이상의 소상공인을 대상으로 ▲점주역량강화 및 사업실행관련 교육 ▲경영환경개선 사업 실시 및 사업비 지원 ▲소상공인 경영 애로상담 및 현장컨설팅 제공 등을 추진한다. 가평군 내 창업 및 소재 3개월 이상인 소상공인 사업자가 대상이다. 14일부터 18일까지 접수를 받는다.

가평군 소상공인 경영환경개선 사업은 지역 내 소상공인 사업현장의 애로 해소를 도모하고 지역 경제에 활력을 불어넣기 위한 프로젝트다. 가평군은 코로나19 등의 여파로 지역 소상공인의 어려움이 커짐에 따라 올해 처음으로 해당 사업에 착수했다. KPC는 2019년부터 소상공인 경영환경 개선사업을 운영하고 있다. 안산시를 시작으로 지난해 동두천시, 양주시 등 6개 지자체의 소상공인 경영환경 개선을 지원한 바 있다. 올해는 가평군, 안양시, 남양주시, 의왕시 등과 협력관계를 맺고 소상공인 경영환경개선을 지원하고 있다.

김영은 KPC 소상공인지원팀 전문위원은 "코로나19 등의 여파로 경영부담이 가중되고 있는 소상공인들의 사업 경쟁력 강화 및 안정적 자립기반 확충 마련을 도와 가평군 지역경제 활성화에 기여하고자 한다"고 밝혔다.

