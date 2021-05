주한 외국인에게 전하는 유네스코 문화유산의 가치

해외문화홍보원 주한 외국인 유네스코 문화유산 탐방 행사

문화체육관광부 해외문화홍보원은 주한 외국인 유네스코 문화유산 탐방 행사를 대면과 비대면 방식을 병행해 진행한다고 1일 전했다. 국내 외국인 대학생 등에게 부여하는 우리 문화유산 체험의 기회다. 지난해에 이어 올해도 비대면으로 문화유산을 탐방할 수 있도록 문화유산별 탐방 이야기를 다큐멘터리와 예능 형식으로 제작해 온라인으로 공개한다. 오는 2일 경주 역사유적지구와 불국사를 탐방하는 '누가 누가 더 신라를 잘 알고 있나'를 시작으로 열두 편을 보인다.

대면으로 진행하는 소그룹 탐방은 전주 국립무형유산원, 논산 돈암서원, 백제 역사유적지구, 남한산성 순으로 4회 진행한다. 탐방마다 공개 모집한 외국인, 코리아넷 명예기자 등 약 열 명이 참여한다. 한복과 김장 문화를 알리는 문화유산 강좌도 6월과 11월에 온라인으로 운영한다. 모든 영상과 강좌는 해외문화홍보원 유튜브 채널과 유네스코 문화유산 탐방 누리집에서 확인할 수 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr