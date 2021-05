31일 서울 여의도 63컨벤션센터에서 열린 제56회 발명의 날 기념식 우수발명품 전시관에서 관계자가 필요하지 않은 플라스틱 재질을 선택적으로 분해하는 미생물을 이용한 전처리 기계를 선보이고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

