감사원 "2020년 국가채무 819조원, 전년도보다 120조원 증가"

지난해 통합재정수지 -71조원, 적자 59조원 확대…재무제표 자산·부채 17.7조원 오류 확인

[아시아경제 류정민 기자] 감사원은 31일 "2020회계연도 국가채무(중앙정부 기준)는 819.2조 원으로, 전년도 699.0조 원에 비해 120.2조 원 증가했다"고 밝혔다.

감사원은 이날 '2020회계연도 국가결산 검사와 감사활동 결과'를 발표했다. 감사원에 따르면 국가채무 증가는 주로 적자보전(일반회계) 102.8조 원, 외환시장 안정을 위한 외국환 평형기금 예탁규모 증가 8.0조 원 등에 따른 국채 증가가 주된 이유다.

지난해 68개 기금의 수입·지출액은 788.9조 원으로 전년도 수입·지출액 621.6조 원보다 167.3조 원 증가했다. 통합재정수지는 -71.2조 원으로 전년도 ?12.0조 원 대비 적자가 59.2조 원 확대됐다. 관리재정수지는 -112.0조 원으로 전년도 ?54.4조 원보다 57.6조 원 악화됐다.

GDP 대비 국가채무(중앙정부 기준) 비율은 42.6%로 전년(36.4%) 대비 6.2% 포인트 증가했다.

아울러 68개 기금의 수입·지출액은 788.9조 원으로 전년도 수입·지출액 621.6조 원보다 167.3조 원 증가했다. 감사원은 "통합재정수지는 -71.2조 원으로 전년도 ?12.0조 원 대비 적자가 59.2조 원 확대됐고, 관리재정수지는 -112.0조 원으로 전년도 ?54.4조 원보다 57.6조 원 악화됐다"고 설명했다.

감사원이 2020회계연도 재무제표·성과보고서를 검사한 결과 자산·부채 17.7조 원(5.5조 원 과소, 12.2조 원 과대), 재정운영결과 11.7조 원(5.8조 원 과소, 5.9조 원 과대)의 오류가 확인됐다. 오류사항 수정 후 국가자산은 2487.1조 원, 부채는 1981.7조 원이었다. 순자산은 505.4조 원, 재정운영결과는 100.6조 원으로 조사됐다.

감사원은 "재무제표 첨부서류인 국유재산관리운용총보고서, 물품관리운용보고서, 채권현재액총계산서 등을 검사한 결과, 국유재산 및 물품은 각각 1.2조 원, 8억 원 과소계상됐으나 채권은 11억 원 과대계상돼 있었다"면서 "성과보고서를 점검한 결과, 성과지표의 타당성, 성과 목표치의 적정성, 성과 실적치의 진실성 등에 있어 총 22건의 문제점을 확인했다"고 밝혔다.

한편 감사원은 지난해 5월부터 올해 4월까지 122개 기관에 대해 결산·기관정기감사를, 103개 사항에 대해 성과·특정·국민제안감사를 수행했다. 감사원은 "모두 1324건의 위법·부당사항 등을 확인했으며 정부의 제도 운영상 개선이나 예산절감 등의 방안을 마련하도록 권고·통보한 것이 561건"이라고 설명했다.

비위 관련자에 대한 징계·문책 요구는 80건(142명), 고발·수사요청은 11건(27명)으로 집계됐다.

