기상청, 폭염수준·자외선지수 알림 서비스 시작

'날씨알리미' 앱에서 원하는 지역 폭염영향예보 서비스

[아시아경제 한진주 기자] 기상청이 여름철을 맞아 31일부터 '날씨알리미' 모바일 애플리케이션으로 폭염영향예보와 자외선지수를 알려주는 서비스를 시작한다.

폭염영향예보는 ‘보건 분야 일반인 위험수준이 관심단계 이상’일 경우, 자외선지수는 ‘매우 높음’ 또는 ‘위험’ 이 예상될 때 하루 전날 미리 제공한다. 위험 수준을 4단계(관심·주의·경고·위험)으로 구분해 폭염 위험 수준별 상세 대응 요령도 함께 제공한다.

현재 위치와 직접 선택한 관심지역의 영향예보나 생활기상지수 정보가 발표되면 알림 정보를 받을 수 있다. 그간 방재담당자와 취약계층 관리자에게만 문자서비스로 제공했던 것을 날씨알리미로 확대해 앱을 설치하면 누구나 정보를 확인할 수 있게 됐다. 날씨알리미 앱 알림 설정 메뉴 '영향예보 수신, 생활기상지수 수신'에서 내가 원하는 동네를 지정하면 된다.

기상청은 계절 특성에 맞춰 겨울철에는 ‘한파영향예보’와 ‘동파가능지수’도 추가로 제공할 예정이다.

박광석 기상청장은 "앞으로도 날씨알리미 앱을 통해 다양한 기상정보를 신속하게 전달해 국민의 불편함을 최소화하고 국민이 체감할 수 있는 기상서비스 제공을 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr