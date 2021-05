이동걸 산은 회장 "녹색신산업에 5년간 14조원 공급"

'2021 P4G 녹색금융 특별세션' 패널토론서 강조

[아시아경제 김진호 기자] 이동걸 산업은행 회장은 "2차전지·반도체·그린에너지 등 녹색 신산업분야에 향후 5년간 총 14조원 이상의 자금을 공급하겠다"고 밝혔다.

31일 산은에 따르면 이 회장은 지난 29일 개최된 '2021 P4G(녹색성장 및 글로벌 목표 2030을 위한 연대) 서울 녹색미래 정상회의 녹색금융 특별세션'에서 이 같은 내용을 골자로 한 녹색회복을 위한 정책금융의 역할을 제시했다.

이 회장은 '한국판 뉴딜 정책'을 지원하는 ▲대한민국 대전환 뉴딜 프로그램 ▲산업·금융 협력프로그램 등 산은의 여러 녹색금융지원 프로그램을 소개하며 “2차전지·반도체·그린에너지 등 녹색분야에 5년간 총 14조원 이상 자금을 공급할 방침"이라고 밝혔다. 이어 "대한민국 대표 정책 금융기관으로서 녹색산업 활성화를 통한 코로나19 위기 극복을 위해 다양한 녹색금융지원을 계속 추진하겠다“고 강조했다.

이 회장은 "코로나19 사태를 겪으며 '두 번째 지구는 없다'는 말을 실감하게 됐다"며 "기후변화 대응 및 환경분야에 대한 자금지원 등 녹색금융은 그 어느 때보다 중요하다"고 말했다. 그는 저탄소 녹색경제로의 체질전환을 위해 대규모 인내자본이 필요하고, 민간자본 유치 등 시장을 형성하는 것이 진정한 정책금융기관의 역할이라고 했다.

제조업 비중이 높은 우리나라의 경우 "모든 탄소 집약적인 산업의 친환경 산업전환을 지원하는 것이 중요하다"며 "최근 산은이 출시한 ’KDB 탄소스프레드‘ 상품이 한국형 탄소금융의 표준모델이 될 것"이라고 밝혔다.

아울러 이 회장은 야닉 글레마렉 녹색기후기금(GCF) 사무총장과의 별도 면담에서 "코로나19 극복을 위한 국제사회의 노력은 기후변화 대응의 새로운 기회를 제공할 것"이라며 "글로벌 경제의 저탄소 전환을 위해 양 기관간 파트너십을 강화하자"고 제안했다.

산은은 국내 유일의 GCF 인증기구로서 GCF와 함께 개발도상국 기후변화 대응사업을 지속 개발해왔다. 현재 인도네시아 에너지효율 개선사업과 신남방 4개국 기후기술 보유기업 해외진출 지원사업 등 2건의 사업을 제안해 내년초에 GCF 이사회 승인을 목표로 사업 개발을 진행 중이다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr