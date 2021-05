29일 오전 10시 3분 일본 이바라키현(혼슈) 미토 동쪽 119km 해역에서 규모 5.6의 지진이 발생했다고 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.

진앙은 북위 36.40도, 동경 141.80도이며 지진 발생 깊이는 20km다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr