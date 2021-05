서울시의회 더불어민주당, 수도권 광역의회 교섭단체 더불어민주당 교류·협력 협약 체결

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 더불어민주당(대표의원 조상호, 서대문4)은 28일 경기도의회에서 '수도권 광역의회 교섭단체 더불어민주당 교류·협력 협약식'을 체결했다.

'수도권 광역의회 교섭단체 더불어민주당 교류·협력 협약식'은 실질적인 지방 자치 발전과 교섭단체 운영에 관한 교류 및 협력 강화를 위해 협약식 및 공동 건의문을 채택하기 위해 마련됐다.

이 날 협약식에는 서울시의회(조상호 대표의원)·경기도의회(박근철 대표의원)·인천광역시의회(김종인 원내대표)를 비롯한 40여명의 대표단과 이재명 경기도지사가 참석했다.

수도권 3개 광역의회는 ▲지방의회법 제정 추진 및 지방자치법 공포에 따른 공동 대응 ▲교섭단체 위상 강화 및 효율적인 운영 방안 공동 모색 ▲의정활동 전반에 관한 정보 공유 및 교류 협력 ▲기타 수도권 공동 현안 사항에 대한 연구 및 교류 협력 등 내용을 협약서에 담아 수도권 공동 현안 문제를 논의하고 대안을 모색해 나갈 계획이다.

조상호 대표의원은 “수도권 더불어민주당 광역의회가 수도권 현안문제를 해결하기 위해 논의의 시작은 전국 인구의 절반을 차지하고 있고 현안이 산적해 있는 수도권 광역의회에서 매우 의미있는 것으로, 앞으로 수도권 광역의회 차원에서 실질적인 성과가 나오기를 바란다“고 밝혔다.

