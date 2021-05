삼성, 양대 전임 노총 위원장 초청 '노사 상생' 강의

삼성 관계사 인사팀장 20여명 참석

전 노총 위원장 "삼성디스플레이 교섭 결렬, 회사가 먼저 변해야"

[아시아경제 황윤주 기자] 삼성그룹의 관계사 인사팀장들이 양도 노총의 전임 위원장을 초청해 노사 문제와 관련한 강의를 들었다.

28일 삼성전자에 따르면 삼성 관계사 인사팀장 20여명은 경기도 용인의 삼성인력개발원에서 양대 노총의 전직 위원장을 초청한 가운데 발전적인 노사 관계 구축 방안에 대한 강의를 들었다.

이날 강의에는 한국노총 김동만 전 위원장과 민주노총 백순환 전 비대위원장이 참석해 최근 노사 환경의 변화에 따른 새로운 상생 방안에 대해 조언했다.

김 전 위원장과 백 전 위원장은 코로나19 장기화, 디지털 전환 가속화, 인구절벽, MZ 세대 부상 등 노사 관계에 영향을 미칠 수 있는 최근 사회 전반의 변화를 소개한 뒤 지난 1년간 삼성의 노사 관계 변화에 대해 평가하고 바람직한 노사 관계를 위한 다양한 방안을 제안했다.

특히 두 사람은 "삼성의 주요 계열사에도 다수의 노조가 설립됐으며, 노조와의 단체교섭을 통해 조합 사무실과 전임자를 인정하고 노조 활동을 보장하는 등 변화를 위한 노력이 긍정적으로 평가받고 있다"고 말했다.

다만 삼성디스플레이 노조가 최근 사측과의 교섭 결렬로 인해 쟁의 행위에 돌입하는 등 어려움이 있다고 언급한 뒤 "이럴 때일수록 노사가 더 적극적으로 소통하고, 대화를 통해 상호 이해의 폭을 넓혀 공동의 이익을 도모해야 한다"며 "이를 위해서는 회사가 먼저 변해야 한다"고 강조했다.

이날 강의에 참석한 삼성 관계사 인사팀장들은 질의응답 등을 통해 두 전직 위원장의 강의 내용에 많은 관심을 보였으며 "앞으로도 지속적으로 외부 전문가 의견을 경청하면서 발전적 노사관계 구축을 위한 노력을 지속할 것"이라고 밝혔다.

삼성은 지난해 5월 이재용 삼성전자 부회장이 대국민 입장 발표를 통해 노사 관계 변화를 선언한 직후인 6월 1일 대통령 직속 경제사회노동위원회 문성현 위원장을 초청해 관계사의 사장단 및 인사팀장을 대상으로 한 강의를 개최한 바 있다.

이후 삼성전자, 삼성생명, 삼성물산 등 주요 계열사는 발전적인 노사 관계를 만들기 위한 노력의 일환으로 노동 전문가와 교수, 변호사 등 노사관계 자문그룹을 구성해 정기적으로 인권.노동 관련 자문회의를 개최하고, 경영진 및 관련 임직원을 대상으로 간담회, 교육 등을 진행하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr