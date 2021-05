이철희 "文, 바이든 까니 난처해서 슬쩍 건드린 것"…김기현 "말귀 참 못 알아 들어"

이철희 "바이든 까서 대통령 난처해"

김기현 "악의적 아니지만, 툭툭 친 건 맞아" 설전

[아시아경제 강주희 기자] 김기현 국민의힘 대표 권한대행 겸 원내대표가 지난 26일 청와대 오찬 간담회에서 문재인 대통령이 자신의 '팔을 툭툭 쳤다'고 밝힌 것과 관련 이철희 청와대 정무수석과 설전을 벌였다.

김 대표대행은 27일 언론 인터뷰에서 "문 대통령이 '미국에서 예우를 잘해주더라'라고 해서, 내가 '바이든 대통령이 원래 상대방 띄워놓고 뒤로 빼간다'고 했더니 문 대통령이 왼손으로 내 오른팔을 '툭툭' 쳤다"고 전했다.

이와 관련해 이 수석은 이날 오후 CBS라디오 '김종대의 뉴스 업'에 출연, 김 대표대행이 '미국 대통령을 까서' 문 대통령이 난처한 상황에 처한 것이라는 취지로 해명했다.

이 수석은 "(김 대표대행은) 트럼프 대통령과 바이든 대통령을 비교했었다. 트럼프는 실제로 보여지는 것과 뒤에 하는 것이 똑같은 사람이지만, 바이든은 얼굴은 웃지만 뒤로는 많은 잇속을 챙기는 사람이라는 투의 말씀을 연이어서 계속했다"면서 "(당시) 문 대통령의 표정을 계속 보니 상당히 난처해했다"고 설명했다.

이어 "전 세계 넘버 원이라고 하는 미국 대통령을 속된 말로 까는데 동조할 수도 없고, 제1야당 대표가 얘기하는데 외면할 수도 없는 것"이라며 "굉장히 당혹스러운 표현으로 보시다가, 손을 가볍게 건드리시면서 '그만하시죠'라는 제스처를 한 것"이라고 말했다. 그러면서 "제가 그 옆에 있었지만 툭툭 안 쳤다. 환하게 웃으면서 소매를 슬쩍 툭 건드린 것"이라고 했다.

그러자 김 대표대행은 "정무수석이라는 분이 이렇게 야당 대표 말의 뜻도 이해하지 못하고 답변하시나"라고 반박했다.

김 대표대행은 28일 KBS라디오 '최경영의 최강시사'에 출연해 자신의 발언 취지는 "바이든이라고 하는 분은 매우 노련한 외교관이기 때문에 앞으로는 좋은 말 하지만 뒤로는 웃으면서 실리를 다 챙겨가는 사람이기 때문에 정중하게 대우해준다고 해서 방심하면 안 되는 거 아니냐는 말씀을 드린 것"이라며 "그걸 가지고 바이든 대통령을 속된 말로 깠다고 표현해서 참 황당했다"고 밝혔다.

이어 "문 대통령이 팔을 툭툭 쳤던 건 맞는데, 악의적 의미는 아니었다"라며 "(보도에선) 거기에 개의치 않고 맹렬히 성토했다는 식으로 나왔는데, 그 자리는 성토하는 자리는 아니고 차 한 잔 마시는 자리였다"고 당시 상황을 설명했다.

그러면서 이 수석을 향해 "이 수석 인터뷰를 보니까 '그러면 다시 (대통령을) 만날 수 있겠느냐'는 뉘앙스로 이야기를 했더라"라며 "대통령을 모시는 분들이 대통령에 쓴소리하는 사람하고 관계를 차단해버리겠다고 생각한다면, 대통령은 좋은 말만 하는 사람하고 계속 이야기하게 되는 것"이라고 비판했다.

