이준석 "중진 후보끼리 단일화?…개의치 않는다"

"중진후보 단일화 가능성 낮을 뿐더러 효과 크지 않아"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 당대표 경선에 도전한 이준석 후보는 28일 중진들의 단일화 우려에 대해 "개의치 않겠다"고 밝혔다.

이 후보는 이날 국민의힘 대구시당에서 간담회를 통해 당대표 경선 컷오프 통과 관련 소회와 향후 계획 등을 밝혔다.

그는 "우리나라 단일화 역사에서 원칙과 철학이 없는 단일화는 배척받아왔다"면서 "표의 결합은 전적으로 정책과 비전을 공유하는 데 있다. 다른 후보들께서 정책과 철학이 공유되는 분들이라고 하면 결합할 수 있지만 제가 알기로는 그런 부분이 약하다"고 말했다. 후보 단일화가 있더라도 화학적 결합 가능성이 작다는 것이다.

이 후보는 "(단일화가) 일어난다 해도 큰 변화가 없을 것"이라며 "원래 단일화와 1+1이 2가 나오기 어렵고 1.5만 나와도 잘 나오는 것"이라고 말했다.

민심에서 앞서더라도 본경선 특성상 당원들의 목소리가 당락을 좌우한다는 점과 관련해서는 "당원들은 정예화된 유권자"라면서 "그분들의 정권교체에 대한 열망, 당을 위한 사랑이 있으신 분들이다. 이들에게 좋은 평가를 받지 못한다면 내가 노력해야 한다"고 말했다. 경선기간 당심을 얻기 위한 노력을 계속 이어가겠다는 것이다.

사회관계망서비스(SNS)를 통해 ‘탐욕스러운 선배들 심판하겠다’고 언급한 것과 관련해서는 "신의 심판도 아니고 주민의 심판을 받을 것이라는 원론적인 이야기를 했음에도 불구하고 그걸 공격적으로 받아들였다면, 무슨 개연성이 있는지 묻고 싶다"고 반문했다. 이와 관련해 ""좋은 게 좋은 거지 하는 문화는 꼭 없애겠다"면서 "특정인이나 특정 연령대를 배제하기 위한 것은 아님을 명확히 약속드린다. 저도 잘못한 게 있다면 심판받겠다는 각오로 하고 있다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr