[아시아경제 이민지 기자] 퓨쳐켐 퓨쳐켐 220100 | 코스닥 증권정보 현재가 15,050 전일대비 450 등락률 +3.08% 거래량 180,939 전일가 14,600 2021.05.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [CB 발행 그후]기술수출 호재에 상환 우려 떨쳐낸 '퓨쳐켐'…CB투자자 주식 '전환'퓨쳐켐, 전립선암 진단 관련 미국 특허 취득‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 은 유럽 오스트리아 보건식품안전청으로부터 전립선암 진단영 방사성의약품으로 개발중인 Florastamin의 임상 3상을 승인받았다고 28일 공시했다.

회사 측은 “설정된 유효성 평가 기준에서 적절한 결과를 얻는다면 EMA의 NDA 신청이 진행될 예정”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr