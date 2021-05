[아시아경제 유인호 기자]이인영 통일부 장관은 28일 박지원 국가정보원장의 미국 뉴욕 방문에 대해 대북 접촉 목적은 아닐 것이라고 말했다.

이 장관은 이날 국회 외통위 전체회의에서 '박 원장이 북한과 접촉하기 위해 미국에 방문했느냐'는 국민의힘 조태용 의원의 질의에 "아닐 거라고 생각한다"고 답했다.

정의용 외교부 장관도 "오래전부터 계획돼 있던 것"이라며 "시기적으로 문재인 대통령의 방미 직후 시행됐지만, 미국 정보 당국과 국정원의 협력 차원"이라고 설명했다.

박 원장은 지난 26일(현지시간) 미국 뉴욕에 도착했다. 워싱턴DC에 앞서 뉴욕을 먼저 들른 것을 두고 주유엔 북한대표부와 직간접적으로 접촉하려는 게 아니냐는 관측이 나온다.

