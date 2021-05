권광석 우리은행장, 탈 플라스틱 캠페인 '고고 챌린지' 참여

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 서울 중구 본점에서 권광석 은행장이 탈 플라스틱 캠페인 ‘고고 챌린지’에 참여했다고 28일 밝혔다.

‘고고 챌린지’는 플라스틱 사용을 줄이기 위해 참여자가 생활 속에서 하지 말아야 할 한 가지 행동과 해야 할 한 가지 행동을 소셜미디어(SNS)에 게시하고 다음 챌린지 참여자를 지명하는 방식으로 진행된다.

권 행장은 한성희 포스코건설 대표이사의 지명을 받아 동참했으며 "일회용품 사용은 줄이고 다회용품 사용은 늘리고"라는 친환경 메시지를 담은 사진을 우리은행 공식 SNS에 게시했다.

권 행장은 다음 릴레이 참여자로 우리은행 대표 고객인 강호찬 넥센기업 대표이사 부회장과 정원주 중흥건설그룹 부회장을 지명했다.

권 행장은 “이번 캠페인을 통해 우리 사회가 환경보호에 관심을 갖고 탈 플라스틱 사회에 좀 더 가까워지길 바란다”며 “우리은행 임직원들도 친환경 캠페인에 동참해 생활 속 환경보호 행동을 적극 실천해 나갈 것”이라고 말했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr