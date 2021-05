‘성북청년 창업챌린지’ 참여할 (예비)청년창업기업 모집

팀 당 300만원 사업화 지원금, 심층 멘토링 지원

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 6월8일부터 15일까지 ‘성북청년 창업챌린지’에 참여할 (예비)청년창업기업을 모집한다.

‘성북청년 창업챌린지’는 지난해 9월 체결된 ‘ 4차산업 일자리창출을 위한 관학협력 업무협약’ 일환으로 성북구 및 지역내 6개 대학(고려대, 국민대, 동덕여대, 서경대, 성신여대, 한성대)의 창업지원단이 공동으로 이 사업을 추진한다.

성북구 소재 창업 3년이내 초기창업자(기업) 또는 성북구에 창업예정인 예비창업자(팀)이면서 대표자 연령이 만 39세 이하 기업(예비창업자)이 신청이 가능, 성북구는 이 사업을 통해 유망한 사업아이템(ICT, 앱, 플랫폼개발, 소프트웨어, 감염병 예방 관련 등)과 기술을 보유한 청년을 발굴해 창업을 지원한다.

특히 지역내 제조업 중 많은 부분을 차지하는 '패션의류 제조업' 분야 스마트화 창업아이템을 제출한 팀에는 가점을 부여, 지역 청년기업의 아이디어가 지역산업 개선을 위해 쓰일 수 있도록 지원할 계획이다.

1차 서면심사, 2차 대면심사를 거쳐 최종 9개 팀을 선발할 예정, 최종 선발된 기업은 올 12월까지 사업화 지원금 300만원을 활용해 대학 창업지원단과 성북구에서 운영하는 1인창조기업지원센터의 심층 멘토링을 받으며 사업을 추진하게 된다.

이승로 성북구청장은 “코로나19로 소비와 투자가 위축되면서 많은 청년창업가들이 어려움을 겪고 있다”면서 “좋은 사업아이디어와 기술을 가지고 있지만 초기자금이 부족한 성북구 청년(예비)기업들에게 도움을 주기 위해 이 사업을 계획했으며 앞으로도 다양한 창업지원 사업을 통해 청년창업가들의 든든한 버팀목이자 조력자의 역할을 수행하도록 노력하겠다”고 전했다.

자세한 사항은 성북구청 홈페이지 고시 공고란에서 확인할 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr