[아시아경제 박종일 기자] 노현송 강서구청장이 27일 오후 6시 겸재정선미술관에서 열린 강서구체육발전위원회 정기총회에 참석했다.

이날 노 구청장은 신규 임원 7명에게 위촉장을 수여, 구민의 건강증진과 체육 발전을 위해 힘써줄 것을 당부했다.

정기총회는 신규 임원에 대한 위촉장 수여를 시작으로 ▲2020년도 예산결산 감사보고 ▲2021년도 사업계획(안) 보고 순으로 진행됐다.

노현송 구청장은 “코로나19로 어려운 상황에서도 강서구 체육발전을 위해 힘과 지혜를 모아주셔서 깊이 감사드린다”며 “구에서도 구민들이 건강한 여가활동을 즐길 수 있도록 다양한 정책을 펼쳐나가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr