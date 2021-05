[아시아경제 강나훔 기자] 카카오가 음성 기반 사회관계망서비스(SNS) 출시를 준비중인 것으로 27일 확인됐다.

카카오 관계자는 이날 통화에서 "현재 관련 서비스를 준비하고 있는 것은 맞다"라며 "아직 출시 시점은 미정이나 빠르면 6월 중 공개도 가능할 것"이라고 밝혔다.

이번에 출시하는 카카오의 서비스는 역시 음성을 기반으로 한 SNS인 '클럽하우스'와 비슷한 개념이다. 클럽하우스는 미국 스타트업 알파 익스플로레이션이 지난해 3월에 출시한 서비스로, 올해 2월 국내에서 서비스를 시작하면서 많은 사용자들을 불러 모았다.

다만 카카오의 서비스는 클럽하우스와 달리 처음부터 안드로이드, iOS 운영체제(OS)를 모두 지원하며, 초대장이 없어도 사용할 수 있는 것으로 알려졌다. 카카오는 SNS 서비스에 일종의 후원 기능, 입장료 같은 수익 모델을 붙이는 방안도 검토하고 있다.

