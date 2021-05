[아시아경제 장효원 기자] 한화손해보험 한화손해보험 000370 | 코스피 증권정보 현재가 4,750 전일대비 70 등락률 +1.50% 거래량 1,120,793 전일가 4,680 2021.05.27 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-26일캐롯손해보험, 1000억 규모 유상증자 교보생명·우리은행·한화손보 등 금융데이터댐 구축 손잡아 close 은 자회사 캐롯손해보험의 유상증자에 참여해 464억원을 추가로 출자한다고 27일 공시했다.

취득 후 한화손해보험의 지분율은 49%다. 이는 우선주를 포함한 지분비율이며, 보통주 기준 지분비율은 52.35%다.

