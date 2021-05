나경원 "야권통합, 야권분열 갈림길…특정계파 대선후보 신뢰 쌓기 어려워"

국민의힘 당대표 릴레이 인터뷰 ⑩ 나경원 전 의원

"공천 객관화 지표화"…공천회의 실시간 생중계 공약

"세대교체보다 지금은 정권교체가 중요"

[아시아경제 나주석 기자] "특정 대선후보 계파에 소속된 사람이 당 대표가 되면 신뢰를 쌓기 어렵다. 야권 분열의 길로 가는 게 아닌가 걱정이다."

국민의힘 당 대표 선거에 도전한 나경원 전 의원은 27일 아시아경제와 인터뷰를 통해 제1 야당 대표의 리더십 ‘특성’에 따라 내년 대선 판도가 달라질 수 있다고 했다. 그는 전날 권은희 국민의당 원내대표의 발언부터 언급했다. 권 원내대표는 이준석 전 최고위원이 당 대표가 될 경우 "유연하고 개방적으로 야권통합을 이뤄내길 기대할 순 없다"고 했다. 이를 받아서 나 전 의원은 "정치라는 것이 국민을 위해서가 아니라 자기들끼리 자기들을 위한 정치를 해왔다"면서 "이 과정에서 계파에 갇히고 소수 기득권 정치가 가능해졌다"고 말했다.

이런 취지에서 나 전 의원은 오랜 기간 당을 위기에 몰아넣었던 ‘계파 문제’에 정면 승부를 걸겠다고 했다. 특정 계파 소속이 아닌 ‘국민 계파’를 표방한다는 그는 "그동안 공천이 당을 위해 희생하고 헌신한 사람이 아니라 누구랑 친한지 등 요인을 기반으로 진행되면서 당의 인적 역량이 떨어졌다"고 분석했다. 그러면서 "이런 부분을 객관화하고 지표화하겠다"고 했다. 나 전 의원은 당 대표 공약으로 모든 공천 회의를 실시간 중계하는 제도 등을 도입하겠다고 제시했다.

본인 역시 계파 정치에서 자유롭지 않다는 지적에 대해서는 "이해하기 어렵다"면서 "당을 지켰던 분들, 떠나지 않는 분들의 지지를 받아왔다"고 반박했다. 당내 일각에서는 나 전 의원이 구(舊) 친박(친박근혜) 세력의 지지를 받고 있다는 말이 있다.

이번 당 대표 선거에서 이준석 전 최고위원 등을 중심으로 ‘세대교체론’이 일고 있는 데 대해 그는 "필요성은 인정한다"면서도 "지금은 아니다"라고 했다. 나 전 의원은 "세대교체도 중요하지만 지금 전당대회는 정권교체가 가장 중요한 정신이어야 한다"고 받아쳤다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr