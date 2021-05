[아시아경제 송승섭 기자]다음 달부터 전국 220여개 대학에서 금융인증서를 통한 온라인 증명서 발급이 가능해진다.

27일 금융결제원은 온라인 증명 발급 서비스 제공기업 아이앤텍과 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

협약에 따라 아이앤텍이 발급업무를 대행하는 220여개 대학의 재학생과 졸업생은 오는 6월1일부터 20여종의 대학 증명서를 금융인증서로 발급받을 수 있다. 증명서 출력을 위한 휴대폰 본인확인이나 별도 애플리케이션(앱) 설치가 없고 학교를 방문하지 않아도 돼 효율적이라는 설명이다. 모바일에서도 증명서를 발급할 수 있다.

금결원은 추후 금융인증서를 무인증명 발급기로 확대 적용하겠다는 방침이다. 사이버대학과 학점은행에서 로그인, 수강 신청, 출결 관리 시에 활용하는 방안도 검토 중이다. 금융인증서 이용 대학은 다음 달 중으로 전국 430여개 대학으로 확대할 계획이다.

