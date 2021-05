서울시, 마곡 연구개발 중심 창업보육공간 'M?센터' 입주기업 모집

마곡역 인근 지하4층~지상 8층 규모…대·중소기업 상생협력 연구공간

최대 2년 입주…대·중소 오픈 이노베이션, 투자유치, 기업 지원 프로그램 제공

[아시아경제 임철영 기자] 창업보육공간인 ‘엠플러스(M?)센터’가 문을 연다. 엠플러스(M?)센터는 마곡 입주 대·중견기업과 스타트업의 융합생태계를 지원하는 기술개발(R&D) 연구공간이자 창업·벤처·중소기업의 성장공간이다.

27일 서울시와 서울산업진흥원(SBA)는 서울 강서구 마곡산업단지에 지하 4층~지상 8층 규모의 센터를 조성해 오는 11월 개관한다고 밝혔다. 센터에는 75개의 개별 사무실과 개방형·독립형 회의 및 휴게공간 등 입주기업을 위한 공간이 조성된다. 스튜디오, 소회의실 등 협력사 공간, 공유 오피스 60석과 이노베이션홀 40석 등 대내외 협력공간을 갖춘다.

개관에 앞서 서울시와 서울산업진흥원(SBA)은 센터 입주기업을 모집한다. 마곡일반산업단지 관리기본계획에 따른 입주업종을 충족하는 기업 중 창업 7년 미만, 입주 계약체결 이전 사업자등록이 가능한 예비창업자라면 누구나 지원할 수 있다.

마곡산업단지 기업 추천 트랙과 투자기관·기업 추천 트랙 등 총 2가지 트랙을 통해 총 35개 내외의 기업을 선정한다. 센터 입주기업은 최대 2년간 독립된 사무공간, 편의시설, 입주기업 맞춤형 스케일업 프로그램 지원을 제공 받는다.

모집은 31일부터 6월 25일까지 서울스타트업플러스 플랫폼을 통해 온라인으로 신청하면 된다. 서면 심사 및 대면 심사를 통해 8월 초 최종 선정 입주기업을 발표할 예정이며 입주는 10월부터 예정이다.

서병철 서울시 서남권사업과장은 “센터는 혁신적인 아이디어와 기술을 가진 벤처·창업기업이 마음껏 연구하고 성장할 수 있는 공간”이라며 “강소기업 및 스타트업이 마곡산업단지 내 대·중소기업과 R&D 협업할 수 있는 연구공간을 제공함으로써 창조적 혁신 생태계를 만들어 나가겠다”고 말했다.

