맥도날드×방탄소년단 메뉴, 'The BTS 세트' 국내 공식 출시

[아시아경제 이승진 기자] 맥도날드와 방탄소년단이 함께한 ‘The BTS 세트(더 비티에스 세트)’가 27일 오전 10시30분 한국맥도날드 전 매장에 공식 출시된다.

맥너겟 10조각, 후렌치 후라이(M), 음료(M)와 한국맥도날드의 조리법에서 영감을 받아 개발된 스위트 칠리 및 케이준 소스로 구성된 ‘The BTS 세트’를 만나볼 수 있다.

맥도날드와 방탄소년단은 오전 8시 커머스 플랫폼 '위버스샵'을 통해 협업 상품도 공개했다. 맥도날드와 방탄소년단의 상징과 ‘The BTS 세트’의 그래픽을 활용한 로고 컬렉션으로 후드티와 보라색 샤워 가운, 양말, 샌들 등이다. 방탄소년단을 상징하는 맥도날드 후렌치 후라이 로고와 보라색, 맥도날드의 빨간색, 노란색이 만난 조화로운 디자인이 특징이다. 협업 상품은 위버스샵에서 구매 가능하다.

한국맥도날드 관계자는 “한국의 첫 셀레브리티 시그니처 메뉴 출시를 손꼽아 기다리는 수많은 분들에게 마침내 ‘The BTS 세트’를 선보이게 되어 매우 기쁘다”며 “오직 맥도날드에서만 만나볼 수 있는 ‘The BTS 세트’와 특별한 공식 협업 상품을 즐기는 고객들의 모습을 볼 기대감에 설렌다”고 밝혔다.

한편, 맥도날드의 ‘The BTS 세트’ 광고에는 지난 21일 공개된 방탄소년단의 디지털 싱글 ‘Butter’가 삽입됐으며 해당 음원은 전 세계 음원차트에서 1위를 차지하는 등 뜨거운 반응을 얻고 있다. 광고 영상은 한국맥도날드 공식 유튜브 채널을 통해 확인 가능하다.

‘The BTS 세트’는 전국 맥도날드 매장 및 드라이브 스루, 또는 맥딜리버리를 통해 오는 6월 30일까지 주문 가능하다. 전 세계 50개 시장에서 출시됨에 따라 전 세계 고객들은 아티스트들이 가장 좋아하는 맥도날드 메뉴를 즐길 수 있게 된다. 전 세계 ‘The BTS 세트’ 출시 국가와 출시 날짜는 맥도날드 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 확인 가능하다.

