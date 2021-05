광진구 1인가구(47%) 맞춤형 정책 펼친다

맞춤형 지원 펼치고자 기본계획 수립... 안전·사회관계망·건강·주거·인식개선분야 중심으로 세부사업 추진

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 급속히 증가하는 1인가구를 위한 다양한 지원사업을 추진한다.

광진구의 현재(2021.3월 기준) 1인가구 현황을 살펴보면 총 7만8590명으로, 지역내 전체가구의 약 47%를 차지, 중요한 가족형태로 자리잡고 있다.

이에 구는 다인가구로 편중돼 있는 정책에서 벗어나 1인가구에 대한 인식개선 및 맞춤형 지원을 펼치기 위해 5개년 기본계획을 수립했다.

구는 ▲안전분야 ▲사회관계망분야 ▲건강분야 ▲주거분야(자립) ▲인식개선분야5가지를 대과제로 정하고, 9개 중과제와 26개 세부사업을 선정, 추진한다.

우선 안전분야를 살펴보면 안전한 환경조성을 위한 자율방재단을 운영, 1인가구 위험요인 발굴 및 위해요소 해결, 1인가구 다수 분포지역 예찰활동을 강화하기로 하였으며, 어르신 1인가구 낙상예방을 위한 안전용품지원 및 대처 교육 등을 실시한다.

특히, 여성 1인가구의 안전한 주거환경을 조성하기 위해 현관문 이중잠금장치, 문열림센서, 스마트초인종을 포함한 ‘안심 홈세트 지원’ 사업을 진행하고 있으며, 지난해 12월까지 229가구에 지원 완료했다.

올해는 광진경찰서와 주거침입 범죄 피해자 긴급 지원 협약을 통해 여성 1인가구의 안심 생활망을 구축, 안전 체감도를 높일 예정이다.

더불어 1인가구 여성의 사회안전망 구축을 위해 추진하고 있는 안심귀가스카우트, 안심이전담과제 운영, 안심지킴이 집(20개소), 안심택배함(13개소)은 지속적으로 운영한다.

둘째, 사회관계망 분야를 추진하기 위해 광진구 종합사회복지관 3개소, 광진장애인가족지원센터 등과 민·관 협약을 맺고 대상별 맞춤형 사회관계망 형성프로그램을 진행하고 있다.

사회관계망 형성 프로그램은 ▲1인가구 청년을 대상으로 관계형성 및 돌봄 이웃을 위한 나눔활동을 하는 ‘어쩌다 프렌즈’ ▲남성독거성인을 대상으로 참여형 요리활동을 하는 ‘맛남휴게소’ ▲외국인 1인가구 대상 동네 둘러보기 및 체험활동을 진행하는 ‘다(多)같이 다(多)함께’ 등 6개이다.

셋째, 건강분야에서는 1인가구 건강증진을 목표로, 맞춤형 건강관리 시스템을 제공한다. 이에 구는 코로나 우울 극복을 위해 가정에서 활용할 수 있는 1인 운동기구 및 교육자료를 제공하는 ‘슬기로운 홈트’ 프로그램을 진행하고 있다.

또, 개인 사상체질에 맞는 건강한 반찬 만들기 등을 하는 광진구 건강가정·다문화가족지원센터의 ‘혼자서도 잘해요’ 프로그램도 진행할 계획이다.

넷째, 주거분야에서는 자립적인 삶을 지원하고자 1인가구 청년 창조기업인을 대상으로 저렴한 가격의 광진구 도전숙을 지원, 주거취약계층에는 쾌적한 주거환경 개선을 위해 청소 및 정리정돈을 도와주는 토털홈케어서비스를 제공한다.

마지막으로, 광진구 건강가정·다문화가족지원센터 내 1인가구 지원센터를 설치, 1인가구를 위한 상담 및 교육 프로그램, 자조모임 지원 등을 통해 체계적인 1인가구 지원과 인식개선에 힘쓸 방침이다.

김선갑 광진구청장은 “저출생 고령화로 인구구조가 변화하며 1인가구가 늘어나고 있다”며 “청년, 장애인, 외국인 등 우리 구에 거주하는 다양한 형태의 1인가구가 가진 욕구를 파악하고 유형별 소집단·비대면 관계망 형성, 적극적 복지자원 발굴 등을 통한 지원방안 모색으로 더욱 실질적인 도움을 드리고자 노력하겠다”고 말했다.

