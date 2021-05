네이버, 어바웃펫과 반려동물 서비스 플랫폼 '맞손'

[아시아경제 부애리 기자] 네이버쇼핑이 반려동물 플랫폼 '어바웃펫'과 개인화된 반려동물 서비스 제공을 위한 업무협약(MOU)을 체결한다고 27일 밝혔다.

두 회사는 반려동물 가족 확대, 반려동물 콘텐츠에 대한 수요가 확산되고 있는 시장 추세에 맞춰 개인화된 반려동물 서비스 플랫폼 구축에 상호 협력한다.

어바웃펫은 반려동물 케어·양육 콘텐츠와 관련 상품을 선보이고 이용자 커뮤니티 기능을 제공하는 플랫폼이다.

이번 협약을 통해 네이버는 개인화 상품 추천 기술인 에이아이템즈(AiTEMS)를 어바웃펫 서비스에 적용해 반려동물 용품, 콘텐츠가 이용자 취향에 맞게 추천될 수 있도록 한다. 반려동물 데이터 공동 분석을 위한 데이터 구축, 통합도 협력한다.

두 회사는 연내 네이버 장보기 서비스에 어바웃펫 입점을 통해 반려동물 서비스를 활성화하고 GS리테일 유통망을 활용해 당일 배송 서비스를 제공할 예정이다. 네이버 펫 윈도 내 어바웃펫의 24시간 전문가 상담툴도 탑재한다.

이윤숙 네이버 포레스트 CIC 대표는 "네이버가 갖춘 인공지능(AI) 기술·데이터 역량과 어바웃펫의 다양한 서비스 콘텐츠, 유통망 시너지를 통해 반려동물 전문 서비스 범위가 확대될 것으로 기대된다"고 말했다.

