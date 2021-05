“외국인도 제휴 카드 할인” KT, 중국은행과 마케팅 업무 협약

[아시아경제 조슬기나 기자] KT가 중국은행과 손 잡고 외국인 고객 전용 제휴카드 2종을 출시한다. KT 통신 요금을 자동이체할 경우 카드 사용 실적에 따라 월 최대 1만원을 계좌로 캐시백 해준다.

KT는 중국은행과 이 같은 내용의 마케팅 협업 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다. 국내에 가장 많이 거주하는 중국 국적 외국인을 대상으로 제휴 혜택을 확대하는 내용이 골자다.

먼저 두 회사는 6월 1일 외국인 고객 전용인 ‘중한통’ 체크카드와 ‘유학생 전용’ 체크카드 등 제휴카드를 출시한다. 서울 종로·대림, 안산, 대구 등 국내 중국은행 지점과 인근 KT 매장을 연계해 외국인 고객이 간편하게 휴대폰을 개통하며 제휴카드를 발급 받을 수 있도록 지원할 계획이다.

또한 유학생이 국내 입국하기 이전에 휴대폰과 인터넷을 신청하면 입국 즉시 수령할 수 있는 ‘원스톱’ 프로세스와 비대면 제휴 카드 발급 등 중국인 고객 편의를 위한 다양한 서비스도 출시하기로 했다.

KT는 현재 외국인 결합 고객을 대상으로 한 해외 송금 할인 쿠폰 프로모션을 진행 중이다. KT 유무선 결합 서비스를 이용하고 있는 외국인 고객은 글로벌 홈페이지(https://kt.com/v1om)에 신청하면 한패스 송금 무료쿠폰 2장과 센트비 송금 캐시 2만원을 받을 수 있다. 이번에 출시되는 중국은행 제휴카드에도 해외 송금 수수료 할인 혜택이 포함돼 있다. KT는 현재 프로모션으로 진행 중인 혜택을 6월 중 멤버십 혜택으로 정규화할 예정이다.

박현진 KT 커스터머전략본부장(전무)은 “국내에 가장 많이 거주하는 외국인이 중국 국적 외국인인데 중국은행과의 이번 협약을 통해 보다 많은 외국인 고객이 제휴 할인 혜택을 받을 수 있을 것으로 기대한다”며 “외국인 고객이 정말로 필요로 하는 제휴 혜택을 지속적으로 늘려나가도록 노력할 방침”이라고 말했다.

