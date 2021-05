한국PR학회, ‘2021년 봄철정기학술대회’ 개최

[아시아경제 이승진 기자] 한국PR학회가 '지속가능한 공동체를 위한 소통'을 주제로 오는 28일 밀레니엄 힐튼 서울에서 ‘2021년 봄철정기학술대회’를 개최한다.

이번 학술대회는 코로나19 시대의 사회적 신뢰 형성, ESG(환경·사회·지배구조), 이해관계자 관리, 사내 커뮤니케이션 등 다양한 세부 주제를 다룰 예정이다. PR 및 커뮤니케이션 분야의 국내외 연구자, 전문가 및 대학원생들이 발표와 토론을 진행한다.

특히 ‘기업의 사회적 책임의 진화와 발전’ 세션에서는 최근 사회적 관심이 높은 ESG 영역의 선도 기업이라고 할 수 있는 아모레퍼시픽, SK, 삼성의 ESG 경영 사례와 최신 트렌드를 살펴본다. 또 PR 전공생들을 위해 기획된 ‘잡토크’ 세션에서는 PR기업 대표들이 패널로 참석해 PR기업이 원하는 인재상, 주요 업무 등에 관한 이야기도 나눈다.

오전 10시부터 진행되는 행사는 코로나19 상황을 고려해 전 세션이 온라인으로 생중계된다. 보다 자세한 내용과 온라인 생중계 링크는 PR학회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr