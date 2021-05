박지원 국정원장, 뉴욕 도착해 방미 일정 시작

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 박지원 국가정보원장이 26일(현지시간) 오전 뉴욕에 도착해 방미 일정을 시작했다.

박 원장은 이날 오전 11시경 뉴욕 케네디국제공항(JFK)에 도착해 취재진의 질문에 아무런 답변을 하지 않은 채 곧바로 공항을 빠져나갔다.

박 원장은 워싱턴DC로 이동해 윌리엄 번스 중앙정보국(CIA) 국장을 비롯한 미 정보기관 관계자들과 만날 것으로 예상된다. 성 김 국무부 신임 대북특별대표와 만날 가능성도 있다.

한미 정상회의에서 문재인 대통령과 조 바이든 대통령이 2018년 남북의 판문점 선언과 북미의 싱가포르 공동성명을 존중해 북한과의 대화를 이어가기로 합의한 만큼 한미 정보당국 책임자들은 후속 조치로 북미 대화를 견인할 방안 등을 논의할 것을 보인다.

박 원장은 방미 일정을 뉴욕에서 시작해 유엔주재 북한 대표부와 접촉할 가능성도 제기됐지만 최근 상황으로는 가능성은 높지 않다는 게 중론이다.

앞서 서훈 국가안보실장도 한미일 국가안보실장 회의를 위해 뉴욕에 도착해 회의장인 메릴랜드주 애너폴리스로 이동했었다.

