이노엔-국립암센터, 빅데이터 활용 항암신약 연구 추진

[아시아경제 이춘희 기자] 이노엔(inno.N)과 국립암센터가 손잡고 빅데이터를 활용한 항암신약 연구에 나선다.

이노엔은 국립암센터 암 빅데이터 플랫폼 사업단, 전북대병원 전북 빅데이터 센터와 '암 빅데이터 플랫폼 활용 신약개발 추진을 위한 자료제공 협력 업무협약(MOU)'을 체결했다고 26일 밝혔다.

암 빅데이터 플랫폼 '커넥트(CONNECT)'는 국립암센터 등 11개 헬스케어 플랫폼 센터에서 구축 중인 암 특화 다기관 임상 라이브러리 플랫폼이다. 유방암, 갑상선암, 난소암, 폐암 등 총 10종의 암 임상 데이터들을 연구목적으로 활용할 수 있다.

이번 협약을 통해 이노엔은 커넥트를 활용해 타깃 환자 분류, 바이오마커(체내 지표) 개발, 임상시험 실시기관 선정 및 대상자 모집 등 표적항암 신약 개발에 나선다. 국립암센터 암 빅데이터 플랫폼 사업단은 커넥트를 활용해 신약개발을 지원하고, 전북 빅데이터 센터는 암종별 임상데이터 구축에 힘쓰는 한편, 원활한 데이터 활용을 지원한다.

이노엔이 이번 협약으로 확보한 빅데이터를 가장 먼저 적용할 과제는 현재 개발 중인 선택적 RET저해제 계열 표적항암 신약(과제명 IN-A013)과 차세대 EGFR 저해제 계열 표적항암 신약(과제명 IN-A008)이다.

송근석 이노엔 연구개발(R&D) 총괄 전무는 “빅데이터 서비스에 대한 국내 기업들의 니즈는 많지만, 접근이 쉽지 않았다”며 “암 빅데이터를 활용해 연구 정확도 및 효율성이 높아질 뿐만 아니라 이노엔의 항암 신약 개발 역량을 한 단계 끌어올릴 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

김대용 국립암센터 암빅데이터 플랫폼 사업단장도 “암 빅데이터와 맞춤형 진단 시스템·표적항암제 개발기술을 결합해 신약개발의 비효율성을 개선하고 글로벌 항암 신약개발에 한 걸음 다가갈 수 있을 것”이라고 전했다.

