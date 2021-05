'정세균 장유유서' 하태경 "김은혜가 1등하면 부부유별이냐"

[아시아경제 이주미 기자] 국민의힘 전당대회에 불거진 이준석 전 최고위원의 돌풍에 대해 정세균 전 국무총리가 "장유유서(長幼有序, 어른과 어린아이 사이에는 사회적인 순서와 질서가 있음)"라고 언급한 가운데, 하태경 국민의힘 의원이 강하게 비판했다.

하 의원은 25일 자신의 페이스북을 통해 "21세기 4차산업혁명 시대, 민주주의 대한민국 선거에 기원전 2세기 중국 한나라에서 정립된 삼강오륜을 들이미는 민주당은 제정신이냐"고 꼬집었다.

하 의원은 "국민의힘이 2030 이준석 돌풍을 일으키자 사방에서 고춧가루가 날아온다"며 "그중 압권은 민주당 정세균 전 총리의 '장유유서'"라고 정 전 총리를 직격했다.

이어 "(국민의힘 당 대표 경선 여론조사 지지율에서) 초선 여성 후보 김은혜 의원이 1등을 했으면 남편과 아내는 직분이 다르다는 '부부유별'을 들고 나왔을 판"이라고 비꼬았다.

그러면서 "자신들에게 유리할 때는 민주주의 들먹이다 불리해지면 봉건주의 깃발을 불사하는 '민주당주의'가 한국 민주주의의 가장 위태로운 적"이라고 목소리를 높였다.

앞서 정 전 총리는 이날(25일) TBS라디오 '김어준의 뉴스공장'에 출연해 이 전 최고위원이 국민의힘 당권 레이스에서 선두를 달리는 것에 대해 "대선 관리라는 게 경륜 없이 할 수 있을 정도로 간단하지가 않다. 거기다 우리나라의 특별한 문화인 '장유유서' 문화도 있다"고 말한 바 있다. 이 전 최고위원 등 청년 리더십에 의문을 제기한 것이다.

정 전 총리의 발언 뒤 여야를 막론하고 질타가 쏟아지자 정 전 총리는 방송 인터뷰 전문을 공개하며 해명했다. 정 전 총리는 이날 자신의 페이스북을 통해 "제가 말씀드린 취지는 그런 의미가 아니었다"며 "젊은 후보(이준석 후보)가 정당 대표로 주목을 받는 것은 큰 변화이고 그런 변화는 긍정적이며 정당 내 잔존하는 장유유서 문화를 극복해야 한다는 취지였다"고 설명했다.

