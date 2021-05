"광주에서 나가!" 5·18연극 본 노태우 아들, 시민 항의에 사과

[아시아경제 이주미 기자] 노태우 전 대통령의 아들 노재헌 씨가 광주에서 5·18 민주화운동을 다룬 연극을 관람하다가 시민들의 항의를 받았다.

노씨는 개인적인 일정으로 광주를 방문해 25일 오후7시부터 광주아트홀에서 열린 연극 '애꾸눈 광대-어느 봄날의 약속'을 관람했다.

이 연극은 1980년 5월 광주를 무대로 한 것이다. 5·18 당시 항쟁에 참여했다가 한쪽 눈을 잃은 주인공 이지현씨의 자전적인 내용을 각색했다.

노씨는 공연 내내 무대에서 눈을 못 떼는 등 공연에 집중한 것으로 전해졌다. 노 전 대통령을 성대모사하는 장면에서 웃기도 하고, "전두환은 물러가라"는 대사에 박수를 쳤다.

반면 시민들은 노씨를 반기지 않았다. 공연이 끝나고 객석 일부에서 노씨에 대한 항의가 터져 나왔다.

작품을 연출한 이씨가 공연 감상 소감 등을 듣기 위해 노씨를 무대에 올리려고 하자 "광주에서 나가!", "아버지 노태우의 사죄가 먼저다, "광주학살 원흉 5적의 자식" 등 고성이 이어졌다.

노씨는 항의가 잇따르자 결국 고개를 숙이고 사과하며 공연장을 떠났다. 그는 "오늘은 오월 가족들의 추모의 날인데 제가 의도치 않게 폐를 끼쳐 죄송하다"며 "연극을 관람하게 해주신 것만으로도 감사하다"고 사과했다.

공연장을 나서면서 노씨는 연극 감상 소감을 밝혔다. 노씨는 "저도 연극을 보면서 그날의 아픔을 얼마나 헤아릴 수 있을지 가늠이 안가지만 슬픔을 아름다움으로 바꾸는 광주의 예술인, 그걸 성원하는 많은 분이 계신다는 것을 느끼며 가슴이 먹먹한 감정을 느꼈다"고 전했다.

5·18 진상규명과 관련한 책임 있는 행동을 요구하는 의견에 대해서는 "다음 기회에 말씀드릴 기회가 있을 것"이라고 말을 아꼈다.

한편 노씨는 지난 2019년부터 지난 달까지 세 차례 국립 5·18민주묘지를 찾아 참배했다. 항쟁 기간 중 무고한 시민을 탄압한 신군부 지도자의 직계가족 중 최초다. 노 씨의 잇단 민주묘지 참배는 병환 중인 노 전 대통령의 의사가 반영된 것으로 알려졌다.

5·18기념재단 등 오월단체는 지난해 6월과 이달 성명을 통해 "노태우 일가의 '반성쇼'는 진정성 없는 보여주기"라고 비판하며 1980년 당시 시민 학살에 대한 사과와 책임 있는 행동을 촉구한 바 있다.

