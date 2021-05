경찰 "손정민 양말에 묻은 토양, 강가서 10m 떨어진 수중과 유사"

[아시아경제 이정윤 기자] 서울 한강공원에서 실종된 뒤 숨진 채 발견된 대학생 손정민(22)씨의 양말에서 발견된 토양 성분이 육지에서 10m가량 떨어진 수중에서 채취한 흙 성분과 유사한 것으로 확인됐다.

서울경찰청은 25일 국립과학수사연구원으로부터 토양 성분 비교 감정 결과를 받았다고 밝혔다.

서울청 관계자는 "국과수는 손씨의 양말에서 발견된 토양 성분과 육지에서 약 10m 떨어진 지점의 흙 성분이 토양 입자가 빛을 굴절하는 정도와 알루미늄·규소·칼륨 등의 원소 조성비가 표준편차 범위 안에서 유사한 것으로 판단했다"고 밝혔다. 국과수는 육지와 수중 7곳의 토양 성분을 채취했고 이 중 해당 지점이 손씨의 양말에 뭍은 흙 성분과 유사하다고 판단한 것으로 알려졌다.

다만 국과수는 경찰에 분석 결과가 수중 오염 등에 영향을 받았을 수 있다며 수사에 사건 정황 등을 고려할 필요가 있다는 의견을 냈다. 경찰은 A씨가 제출한 의류의 토양 성분 분석도 맡겼는데 결과는 아직 나오지 않은 상태다.

경찰은 강가에서 6.8m 지점부터 수심이 0.52m로, 현장 실사 결과 자갈과 토사로 구성돼 있다. 강가에서 10.5m 지점은 수심 1.5m, 토양은 진흙으로 구성돼 있다. 14m 지점의 경우 수심은 1.7m에 달하는 것으로 파악했다.

서울청 관계자는 "폐쇄회로(CC)TV 혹은 목격자 진술 등을 종합해 수사하라는 의미"라면서 "양말 흙 성분도 과학적 데이터이기 때문에 참고해서 실체적 진실 규명 위해 계속 확인하겠다"고 말했다. 경찰은 전날 추가 현장조사로 수중 지형 등도 분석하고 있다.

한편, 경찰은 온라인에 유포되고 있는 '한강사건 보고서'라는 문건의 위법 가능성에 대해 살펴보고 있다. 이 보고서는 친구 A씨가 손씨를 계획적으로 살해했다는 취지의 내용을 담고 있다.

